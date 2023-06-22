Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе Чонгара.

«По предварительной оценке использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет», — сообщил глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать. Временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. «Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени», — отметил Сальдо. Когда именно был нанесен удар, он не уточнил. Киев о нем пока ничего не сообщал.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил удар по Чонгарскому мосту. «На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа», — написал Аксенов.

Второй удар пришелся по мосту через Сиваш, сообщил член главного совета оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Удар был нанесен примерно в 5 утра», — уточнил он.

Дорога через Чонгар является кратчайшим путем из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту в Запорожской и Донецкой областях, где идут активные боевые действия.

ВСУ начали контрнаступление в первых числах июня, но столкнулись крепкой обороной, заминированными полями и превосходством российских сил в воздухе. Президент Украины Владимир Зеленский накануне признал, что наступление идет «медленнее, чем хотелось бы».

Согласно официальной данным Киева, ВСУ освободили из-под российской оккупации восемь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, заняв 113 кв. км. (moscowtimes.ru)