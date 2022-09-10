Вооруженные силы Украины (ВСУ) освобождают от российских оккупационных войск населенные пункты в Харьковской области и на юге страны.

Об этом вечерней сводке, опубликованной 10 сентября в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

«Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и южнобугском направлении, – говорится в сообщении. – По соображениям безопасности наших военнослужащих, официальная информация будет предоставлена впоследствии». (УНИАН)