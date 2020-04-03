Встреча ОПЕК+ может пройти на следующей неделе

Организация стран — экспортеров нефти готовится к переговорам в формате ОПЕК+, которые могут пройти на предстоящей неделе, пишет ТАСС со ссылкой на источник, принимающий участие в подготовительном процессе.

«Встреча может состояться на следующей неделе. Мы начали коммуникации со странами по этому вопросу», — сказал источник. Он отметил, что инициатором стала Саудовская Аравия.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом призвал страны вместе бороться с нефтяным кризисом, сократив добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки.

| 2020-04-03T10:37:43+00:00 3 апреля 2020, 11:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss