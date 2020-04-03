Встреча ОПЕК+ может пройти на следующей неделе

Организация стран — экспортеров нефти готовится к переговорам в формате ОПЕК+, которые могут пройти на предстоящей неделе, пишет ТАСС со ссылкой на источник, принимающий участие в подготовительном процессе.

«Встреча может состояться на следующей неделе. Мы начали коммуникации со странами по этому вопросу», — сказал источник. Он отметил, что инициатором стала Саудовская Аравия.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом призвал страны вместе бороться с нефтяным кризисом, сократив добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки.