После возвращения в Россию певица Алла Пугачева, похоже, решила «пройтись» по путинистам, поддерживающим агрессивную политику президента РФ. Одним из первых под «раздачу» попал российский режиссер Никита Михалков.

«Подкусила» Михалкова Примадонна на своей странице в Instagram. И сделала она это очень искусно. Она опубликовала на своей странице в Instagram кадры из фильма режиссера «Раба любви», на которых героиня обращается к преследующим ее мужчинам со словами: «Господа, вы — звери! Вы будете прокляты своей страной!».

«Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?» — спросила в подписи к записи Пугачева.

Ранее Михалков, поддерживающий политику Путина, заявлял, что Пугачева и ее супруг Галкин не нужны РФ, что они перечеркнули свои заслуги перед страной. Критиковал режиссер и других артистов, покинувших Россию после начала полномасштабной войны против Украины.

Напомним, ранее Алла Борисовна ответила пропагандисту Владимиру Соловьеву. «Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», — лаконично написала Пугачева. (unian.net)