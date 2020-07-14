Всему виной нерешительность Запада?

На днях старший аналитик Атлантического совета США Ян Бжезиньски (сын известного политика Збигнева) заявил в Конгрессе, что Украине и Грузии следует обеспечить четкий путь к членству в НАТО, потому что неоднозначность «только усиливает аппетит Путина». Он напомнил, что ранее расширение НАТО распространило мир и безопасность в Европе и усилило военную способность альянса. Он призвал увеличить экономическое давление на РФ. «Санкции надо усилить и нацелить их на конкретных россиян, а также сформировать комплексные санкции против российского финансового и энергетического секторов», — подчеркнул Бжезиньски.

Он очевидно прав, ведь именно отказ Запада обозначить такой путь для Грузии и Украины в начале 2008-го на саммите НАТО в Бухаресте привел к тому, что Путин ощутил себя «развязанным», начал активно провоцировать Саакашвили, и в итоге случился август 2008-го. Все дальнейшие события многие аналитики называют следствием именно той нерешительности Запада. Интересно, что мешает Западу теперь исправить эту ошибку, чтобы Кремль ощутил хоть какую-то стесненность?

И тут, кстати, еще и ситуация с тем, что произошло на днях в грузинском муниципалитете Каспи, близ линии оккупации Южной Осетии, где российские войска ранили и похитили гражданина Грузии. МИД Грузии расценивает действия оккупационных сил как еще одну опасную провокацию. Там заявили, что действия российских оккупантов направлены на обострение и дестабилизацию ситуации на местах во время пандемии коронавируса. Человек отправился собирать грибы, а ему выстрелили в ногу и отвели за линию оккупации.

Интересно, для чего вообще, с какой целью Россия разрешает своим военным такие действия? Вероятно, именно такие действия можно будет исключить, если НАТО примет предложение Яна Бжезиньского? И тут же возникает вопрос, не способно ли расширение НАТО положить конец таким вещам, как произошедшее 12 июля приграничное артиллерийское столкновение между Арменией и Азербайджаном, если допустить, что оно состоялось не без внешнего модерирования со стороны Москвы?

Свое мнение по этим вопросам выразили # известные эксперты.

Профессор Черноморского Международного Университета, политолог Ника Читадзе:

— Я думаю, что на данном этапе расширение НАТО и принятие Грузии и Украины в альянс не стоит на повестке дня. Главная причина – отсутствие консенсуса среди стран-членов НАТО насчет Грузии и Украины. Мы знаем, что такое решение в рамках НАТО принимает Североатлантический Совет, в котором представлены все члены НАТО.

Что касается заявления Бжезиньского, то я согласен, что надо усиливать санкции против России. Те санкции, которые были приняты в отношении России до этого, не достаточны. До сих пор Европа импортирует около 200 миллиардов кубических метров природного газа из России. Россию также не исключили из финансовой системы SWIFT. Все это позволяет Кремлю совершать провокации близ оккупационной линии в Грузии и играть роль «посредника» в армяно-азербайджанском конфликте. Россия заинтересована, путем «медиации», усилить давление на Армению и Азербайджан.

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

— Вопрос о принятии в НАТО Грузии и Украины находится в подвешенном состоянии. Дело в том, что даже такие сильные европейские страны, как Германия, Франция, не говоря уже об Италии и Испании, не хотят брать на себя ответственность за безопасность Грузии и Украины. То есть, принять их в НАТО, значит распространить на них гарантии, и в случае возобновления боевых действий между ними и Россией, воевать на их стороне против Москвы. Европейские государства НАТО такую ответственность на себя брать не хотят. Что касается Соединенных Штатов, хотя при Буше-младшем они были не против принять в альянс Украину и Грузию, теперь Америка уменьшает свою вовлеченность в европейские оборонные проекты, заявляет о том, что американцам идти на глобальное столкновение с Россией с применением ядерного оружия, немыслимо. Это даже с точки зрения обеспечения гарантий в отношении республик Балтии, которые уже являются членами НАТО. Поэтому вопрос непростой.

Пока, во всяком случае, предлагается формула «приоритетный военный партнер, союзник США вне НАТО». Но такое партнерство и союзничество не предполагает прямого, непосредственного вмешательства Штатов в случае вооруженных конфликтов Украины и Грузии с Россией. А только предполагает консультации, помощь, в том числе военную.

Так что, я думаю, в ближайшее время перспектива вступления Украины и Грузии в НАТО остается неопределенной. Что же касается России и давления, которое она продолжает оказывать на Грузию с территории Южной Осетии, смысл его заключается в том, чтобы заставить Тбилиси вступить в прямые переговоры с марионеточными режимами, которые установлены в оккупированных Абхазии и Южной Осетии. Точно так же как Россия пытается вынудить Киев вступить в переговоры с Лугандонией. Это попытка принуждения к урегулированию всех этих конфликтов по формуле Москвы, которая в конечном итоге предполагает признание прямой зависимости и Украины, и Грузии от Москвы в военно-политическом отношении.