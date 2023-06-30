Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине кредита на восстановительную деятельность в размере $1,5 млрд.

В пресс-релизе банка поясняется, что финансирование поможет удовлетворить потребности домашних хозяйств «новых неимущих и перемещенных лиц», поддержит осуществлению реформ, направленных на повышение прозрачности и подотчетности расходов государственных ресурсов, а также будет способствовать рыночной деятельности.

Гарантом выступило правительство Японии, кредит является «неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины для удовлетворения ее потребностей в финансировании в 2023 году», отметил банк.