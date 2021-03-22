Всемирно известный стилист из Азербайджана раскроет секреты звезд в новом телевизионном шоу

Всемирно известный стилист АнарАгакишиев, который в последнее время делает успешные попытки покорить и братскую Турцию – там он уже сумел войти в ближний круг таких див турецкого шоу-бизнеса как БулентЭрсой и ДеметАкалын – на собственной странице в Instagram, поделился анонсом своего нового телевизионного шоу«Dəyişəncavab» (судя по анонсу передача не моде и стиле), сообщает #.

— Дорогие друзья, скоро на Xəzər TV выйдет очень интересная новая передача. Только здесь вы услышите секреты наших артистов, которые они никогда нигде не рассказывали. И вы сможете увидеть мои секреты макияжа, которыми я нигде не делился, только в «Dəyişəncavab» Ну как?Вы уже ждете передачу? Не пропустите и обязательно посмотрите – пишет Анар.

Отметим, что зрители, живущие за границей, смогут посмотреть передачу на Youtube-канале Xəzər TV. Примечательно, что в анонсе у стилиста засветилась Народная артистка Азербайджана ТунзаляАгаева, которая не особо любит раскрывать секреты, рассказывать о личном.