Через несколько минут после обращения президента РФ Владимира Путина, в котором он объявил о частичной мобилизации в стране, были раскуплены все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван.

Об этом пишут Meduza и «Верстка».

«Через несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван», — говорится в сообщении.

Это подтверждают и запросы на покупку билетов на онлайн-сервисах. При поиске билетов сервисы выдают результаты о том, что билетов нет.

Сегодня Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.