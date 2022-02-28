На смену самой длинной и темной ночи приходит рассвет. Когда весь этот ад, устроенный Россией в Украине закончится, спросят со всех и с каждого. Война, объявленная Россией Украине, человечеству и здравому смыслу, разделила нас на сторонников рабства и свободы, чести и бесчестия, лжи и правды, мирного неба и жизни под звук сирен и падающих бомб.

«Я обращаюсь к Герману Грефу, Алексею Кудрину, Анатолию Чубайсу, Роману Абрамовичу, Михаилу Фридману, Петру Авену, ко всем тем, кто знает меня, и кого знаю я. Ребята, сейчас такое время, когда вы не должны пытаться проскочить между струйками. Либо заявляйте свою позицию, либо мы враги. Не обижайтесь», — с таким видео-обращением выступил Михаил Ходорковский.

Он прав. Молчать сейчас, точнее не осуждать то безумие, что творит Россия в Украине — значит расписаться в соучастии в этом преступлении. Совладелец «Альфа-банка», миллиардер Михаил Фридман вроде как выступил против войны с Украиной. «Я убежден, что война никогда не может быть решением. Этот кризис будет стоить жизней и нанесет урон двум нациям, которые были братьями сотни лет. Я глубоко привязан к украинскому и российскому народам и расцениваю текущий конфликт как трагедию для них обоих», — цитирует газета Financial Times письмо Фридмана к сотрудникам инвестиционной компании LetterOne. «…Я могу только присоединиться к тем, чье горячее желание — положить конец кровопролитию», — добавил совладелец «Альфа-банка».

Фридман напомнил, что он сам родился во Львове, в Украине, где прожил до 17 лет, прежде чем переехать в Россию.FT сообщила, что указанное письмо Фридман разослал 25 февраля — на следующий день после начала войны России против Украины. После появления новости о таком письме Фридман прокомментировал информацию журналу Forbes. «Это мое частное письмо сотрудникам компании LetterOne. К сожалению, оно стало публичным, чего я не предполагал», — заверил миллиардер, отказавшись от дальнейших комментариев.

Днем 27 февраля в своем телеграмм-канале против войны высказался и Олег Дерипаска. «Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!» — призвал олигарх. При этом слов осуждения Путина от него, естественно, мы не услышали. Словно война ведется непонятно кем и непонятно где. Про остальных российских олигархов я вообще молчу. Они молчат. При этом, теряя миллиарды, становясь просто нерукопожатными людьми.

Молчат и очень многие представители российской, так называемой, интеллигенции. Я пока вижу только Лию Ахеджакову, которая сделала конкретный шаг — перевела деньги , причем немалые для себя, на счет украинской армии. То есть на счет армии страны, против которой сейчас российская армия. Это больше, чем поступок. Это и есть мужество. На таких примерах смелости и бесстрашия нужно воспитывать следующие поколения россиян и людей в разных странах мира.

Есть и диаметрально противоположный пример. Оперная певица Анна Нетребко высказалась в Instagram по поводу событий в Украине. Певица взяла паузу, чтобы обдумать свою позицию. Оперная дива заявила, что желает всем мира. Мол, у нее много друзей в Украине, поэтому ее сердце разрывается, когда она видит их страдания. Вместе с тем ей не нравится, что многих известных людей вынуждают высказываться против России.

«Заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать свои политические взгляды и осуждать свою Родину — это неприемлемо! Это должен быть свободный выбор каждого. Как и многие мои коллеги — я не политик. Я — музыкант, и моя цель — объединять людей, преодолевая политические разногласия», — написала Нетребко.

Что тут сказать? В принципе, она сама все о себе сказала. Получается, что нельзя от оперной певицы ждать осуждения преступления, бомбежек Киева, Харькова, других украинских городов, стрельбы из российских танков по украинским больницам и детским садам. Нельзя ждать от нее осуждения крови , слез страданий, которые Россия принесла на украинскую землю. Той самой, где живут друзья этой дамы.

Она решила взять паузу, чтобы подумать. С чем связано то, что процесс обдумывания чего-то, то есть мыслительный процесс, требует у Нетребко большого количества времени,. Правда же в том, что каждую минуту от пуль российских оккупантов гибнут или могут погибнуть украинцы. Как видите, тут все более, чем просто. Нужно просто найти в себе смелость называть вещи своими именами.

У Нетребко все иначе. Она хочет «пропетлять между струйками». Не думаю, что получится. Российских артистов, как представителей страны, которая принесла войну в Украину, просто могут перестать приглашать куда-то, как минимум в ведущие оперы мира. Тем более, что Европа практически полностью прекратила авиасообщение с РФ. Так что, петь Нетребко, возможно, вскоре придется только в России. Например, разъезжая на теплоходе по Волге. Если теплоход не сломается и не сумеет двигаться по причине того, что все детали , механизмы в нем были зарубежные и их не ввозят в РФ из-за санкций. Тогда только вплавь.