Временное назначение в руководство «Азеркосмоса»

В ОАО «Азеркосмос» временно произведено назначение на пост председателя.

Руководство акционерным обществом возложено на заместителя председателя Ровшана Рустамова.

Ровшан Рустамов начал трудовую деятельность в 2002 году журналистом в сфере экономики, в 2004-2012 годах работал начальником отдела операций, заместителем начальника отдела развития бизнеса в ООО «Азерпочт», в 2012-2014 годах — менеджером по корпоративному управлению в «Азеркосмосе», а с 2014 года по настоящее время-заместителем председателя структуры.

Напомним, что бывший председатель «Азеркосмос» Рашад Набиев назначен министром транспорта, связи и высоких технологий.