Вражеская техника, выведенная из строя — СПИСОК

В ночь с 14 на 15 октября в результате предпринятых азербайджанской армией действий на разных направлениях фронта было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, два танка Т-72, ЗРК Тор-М2КМ, четыре РСЗО БМ-21 «Град», Д-20, Д-30 и две Д-1 гаубицы пушки, а также несколько единиц БПЛА и автомобильной техники противника.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Согласно полученной информации, силам и средствам вооруженных сил Армении, временно расположенным на оккупированных территориях, был нанесен серьезный урон. У противника на исходе живая сила, военная техника, вооружение и топливо.

Войска азербайджанской армии, соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, сохраняют оперативное преимущество по всему фронту.