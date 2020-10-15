Враг обстрелял Агдам, есть раненые — ОФИЦИАЛЬНО

Утром 15 октября вооруженные формирования Армении с различных направлений подвергли интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу Агдамский район.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура АР.

В результате попадания снарядов в частные жилые дома в поселке Биринджи Бахарлы Шахсувар Велиев (1969 г.р.) и Логман Мусаев (1979 г.р.) получили ранения различной степени тяжести, домам был нанесен серьезный ущерб.

В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся оперативно-следственные действия.

| 2020-10-15T11:03:17+04:00 15 октября 2020, 11:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss