Враг обстрелял Агдам, есть раненые — ОФИЦИАЛЬНО

Утром 15 октября вооруженные формирования Армении с различных направлений подвергли интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу Агдамский район.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура АР.

В результате попадания снарядов в частные жилые дома в поселке Биринджи Бахарлы Шахсувар Велиев (1969 г.р.) и Логман Мусаев (1979 г.р.) получили ранения различной степени тяжести, домам был нанесен серьезный ущерб.

В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся оперативно-следственные действия.