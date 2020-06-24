Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании утверждают, что последствия перенесенного коронавируса могут преследовать вылечившихся всю жизнь.

Как передает Газета.Ру, об этом сообщает The Daily Telegraph.

По словам экспертов, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.

Там уточнили, что у 30% вылечившихся от коронавируса в дальнейшем может развиться фиброз легких. 50% бывших пациентов грозят пожизненные физические, когнитивные и психологические нарушения. 70% выздоровевших могут страдать от бредового расстройства, при этом в каждом пятом случае это станет «установленным когнитивным нарушением». У каждого десятого выписанного британца диагностируют острое поражение сердца.

Кроме того, ученые все чаще говорят о том, что коронавирус может вызвать повреждения мозга, повышающие возможность развития болезни Альцгеймера.