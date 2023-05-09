Парад Победы-2023 в Москве стал одним из самых скромных за все время правления Владимира Путина.

Впервые за 16 лет мероприятие, призванное продемонстрировать военную мощь Кремля, прошло без тяжелой техники.

Лишь один танк — музейный Т-34 времен Второй мировой войны — проехал по Красной площади перед трибунами, где расположились Путин, шесть глав государств стран бывшего СССР и пожилые люди, одетые в военную форму. По данным Oryx, за год войны армия потеряла больше 10 тысяч единиц техники, в том числе почти 2 тысячи танков.

Второй год подряд была отменена воздушная часть парада, в ходе которое боевая авиация совершала пролеты на низкой высоте. Потери ВКС за время вторжения в Украину составил 79 самолетов и 81 вертолет, под подсчетам Oryx.

Вместо традиционных колонн танков по Красной площади проехали пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс», системы ПВО С-400 «Триумф», оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Кроме того, Минобороны продемонстрировало бронеавтомобили «Тигр-М СпН», «ВПК–Урал» и З-СТС «Ахмат».

Численность пеших парадных расчетов, маршировавших в праздничных мундирах, составила 8 тысяч человек. И это самый малочисленный парад с 2008 года, подсчитало «Агентство».

По традиции, первыми по Красной площади прошли воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Завершили пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища, отмечает «Интерфакс».

В речи на параде Путин вновь заявил о развязанной против России войне и подчеркнул, что гордится ее участниками.

«Цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже, против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — сказал он. (moscowtimes.ru)