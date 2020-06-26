Впервые: ОАЭ и Израиль работают над совместным проектом

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) впервые признали реализацию совместного проекта с Израилем, сообщает Анадолу.

В реализации проекта по борьбы с новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19) принимают участие по две компании от каждой страны.

Данный шаг был предпринят с целью защиты здоровья населения, а также для того, чтобы оставить позади исторические и политические разногласия в регионе, говорится в сообщении информагентства WAM.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил о начале «научного сотрудничества» с ОАЭ в рамках борьбы с СOVID-19.

ОАЭ в рамках партнерства поставили в Израиль 100 тысяч тест-систем диагностирования COVID-19.

Между Абу-Даби и Тель-Авивом нет дипломатических отношений.

В октябре 2018 года Федерация дзюдо ОАЭ пригласила на международный турнир Judo Grand Slam в Абу-Даби и команду из Израиль.