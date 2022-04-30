Как и ожидалось, Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act — Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине. Он направлен на подпись президенту Джо Байдену. Тем самым открывается возможность практически неограниченной поставки широкой номенклатуры вооружений, в которых нуждается украинская армия. Параллельно президент США запросил у законодателей $36 млрд на помощь Украине. Заметим, что это примерно в 6 раз больше, чем военный бюджет Украины.

Поток западной, особенно американской помощи очень большой. И относится она не только к поставкам вооружений. NBC News под заголовком «US Intel Aided Ukraine Shield Its Air Defences, Shoot Down Russian Planes & Troops — Американская разведка помогла Украине защитить ее ПВО, сбить российские самолеты и (уничтожить) войска» опубликовала материал о взаимодействии американской и украинской разведок.

Как говорится в статье, разведка США активно помогала украинским войскам отражать попытки российских войск захватить столицу Киев. Разведчики в Вашингтоне помогли украинским военным остановить продвижение вторгшихся российских войск, поделившись подробной разведывательной информацией о точном времени и месте, когда российские бомбы будут нацелены на столицу. «Разведка помогла Украине в том, что в первые дни войны российский самолет с сотнями военнослужащих был сбит в аэропорту Гостомель в пригороде Киева».

Вовремя переданная информация из Вашингтона позволила украинскому командованию вывести из-под удара большую часть боевой авиации и средств ПВО. Как сказал NBC чиновник из спецслужб, «Российские военные в прямом смысле слова уничтожают пустующие поля там, где когда-то была установлена система противовоздушной обороны. Это оказало огромное влияние на боеспособность российских вооруженных сил на земле».

ЦРУ своей информацией способствовало защите президента Владимира Зеленского. Американские спецслужбы согласовали с украинскими официальными лицами, «как лучше всего перемещать его [Зеленского]», и позаботились о том, чтобы украинский президент «не мог быть обнаружен» вместе с его сотрудниками. Совет национальной безопасности США заявил, что «Мы регулярно предоставляем подробную и своевременную информацию украинцам на поле боя, чтобы помочь им защитить свою страну от российской агрессии, и будем продолжать делать это».

Отметим два важных момента.

Первый. Спецслужбы обычно не предают гласности свои действия и формы сотрудничества с аналогичными структурами других государств. Для того, чтобы подобное произошло нужны особые политические и другие обстоятельства. Видимо в Вашингтоне сочли, что такой момент наступил.

Второй. Можно считать беспрецедентным такой обмен информацией со спецслужбами Украины, которая не входит в НАТО и не является юридическим союзником США.

Теперь соединим факт публикации о разведках, принятие закона о ленд-лизе и результаты встречи министров обороны более чем 40 государств в немецком Рамштайне (https://zerkalo.az/proukrainskaya-koalitsiya-sformirovalas/) и получим очень важные следствия не только военного, но и военно-технического и политического характера.

Вашингтон публично показывает Москве, что украинская армия обеспечена таким объемом информации о действиях и планах российского командования, что имеет возможность не только отражать все попытки наступления, но и получает возможность в относительно близком будущем перейти в контрнаступление. В дальнейшем не только освобождать свою территорию, но и в полном объеме восстановить территориальную целостность страны. Все, что только задумают в Москве, сразу станет известно в Киеве.

Путин снова пытается угрожать. Выступая перед Советом Федерации он заявил, что «Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, наш ответ на встречные удары будет молниеносным и быстрым. У нас есть все инструменты… Мы ими хвастаться не будем, мы будем их использовать». Однако на Западе такие выпады просто проигнорировали.

Нервозность в Москве вызывают и поставки оружия в Украину. Факторы ленд-лиза и совещания в Рамштайне начнут сказываться примерно через две-три недели. Пентагон сообщает, что уже большая часть из первой партии гаубиц и систем залпового огня доставлены в Украину. Поступает помощь из стран Европы, объемы которой не афишируются, но они достаточно значительные.

Тревоги Кремля по этому поводу в эфире пропагандистского телеканала «Россия 1» высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мне кажется, они (партнеры Украины — авт.), как будто закусив удила, просто соревнуются, кто больше поставит вооружений и всего того, из чего можно убивать, в Украину!». Она обвинила Запад в том, что он якобы эскалирует ситуацию и не хочет мира. «Если за мир, надо стимулировать переговоры, а не поставки вооружения».

Конечно, в Москве бы хотели, чтобы Украина была безоружной и не могла сопротивляться российской агрессии и как можно скорее капитулировала.

Проблема в том, что такие как Путин не останавливаются. Уже сейчас есть признаки подготовки расширения войны на Приднестровье и Молдову. Это отдельная тема, но она с каждым днем приобретает все большую актуальность.

Героическое сопротивление украинского народа и, как следствие, провал планов Путина создали не только новую политическую реальность, но и другие геополитические реалии.

Еще совсем недавно многие политики и военные на Западе откровенно опасались угроз Москвы. В начале марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также президент Байден много раз повторяли, что ни в коем случае не хотят столкновения с Россией. Отсюда первоначальная нерешительность, в частности, в поставках тяжелого вооружения Киеву.

В какой-то момент в западных столицах поняли, что так называемая российская мощь дутая. Армия ведет войну по канонам Второй мировой войны, вооружение отсталое. Возникает вопрос: чего и кого боялись? Тем не менее, в Европе находится достаточно большое по территории и населению государство, которое угрожает всему континенту.

Отсюда ясная геополитическая цель. Добиться не только военной победы Украины, а пойти гораздо дальше.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в интервью изданию «Медуза» четко сформулировала задачи Запада. «Наша цель — добиться, чтобы эта война завершилась стратегическим поражением для Владимира Путина. Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему и его режиму непомерно дорого. И, конечно, мы хотим, чтобы Украина не только выжила, но и процветала как демократическое независимое государство, которое укрепляет свои добрососедские отношения и с Европой, и с российским народом».

Другими словами, военное поражение должно свести Россию в разряд сырьевого государства третьего мира, которое исключено из списка не только G7, но и G20. Если произойдет трансформация России, и она превратится в современное демократическое государство, то тогда и поговорим.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» сказал Киеву: «Мой совет вам — никогда не соглашайтесь на нарушение территориальной целостности».

Украина обязательно последует такому совету. Агрессор будет изгнан со всей украинской территории.