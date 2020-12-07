Возвращение дочери в большую политику

По Москве ширятся слухи, что президент Владимир Путин чуть ли не в январе будущего года уйдет со своего поста и тем самым начнет транзит власти. Конечно, из власти он никаким образом не уйдет, но от оперативной работы и так наскучившей ему экономики отойдет. То ли возглавит Государственный совет — никак не прописанный в конституции орган, то ли еще что-то, но сохранит необходимые рычаги управления.

В этом смысле в российской столице очень внимательно изучают опыт транзита власти в Казахстане. Там Нурсултан Назарбаев в ранге елбасы — отца нации — передал оперативное управление выбранному им преемнику Касым-Жомарту Токаеву, но оставил за собой в полном объеме влияние на спецслужбы и важнейшие органы управления государством. Другими словами елбасы, от власти вроде бы ушел, но в ней остался.

Однако это был только первый раунд транзита. В ходе его отработки произошло весьма знаковое событие. Старшая дочь елбасы Дарига Назарбаева, которая в марте 2019 года возглавила верхнюю палату Сенат, уже зимой текущего года начала открыто проявлять политические амбиции.

В мае президент Токаев своим указом лишил Даригу звания депутата, и автоматически она потеряла свой пост. О причинах такого решения ничего не сообщалось, хотя в Twitter президент Токаев поблагодарил ее за активную и плодотворную деятельность.

Как отметил тогда известный российский специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов, это было «исключительно актуальным политическим решением президента Токаева». Эксперт напомнил, что срок полномочий Дариги как члена верхней палаты истекал в сентябре текущего года и весьма вероятно не был бы продлен. Скорее всего, чрезвычайное положение в связи с эпидемией потребовало консолидации власти и устранения возможного двоевластия в казахстанской политике. Как считает Дубнов, подобное решение Токаев не мог принять без согласия Нурсултана Назарбаева. Возможно, что Дарига в феврале-апреле слишком поспешила демонстрировать свои политические амбиции, а возможно так и планировалось, но прилетел черный лебедь в виде коронавируса и смешал все карты и планы.

После своего увольнения Дарига выпала не только из политики, но вообще из информационного пространства. Несколько месяцев о ней ничего не было слышно. И вот по мере приближения парламентских выборов, они пройдут 10 января будущего года, старшая дочь елбасы снова появилась на публике.

В преддверии юбилея отца (6 июля) Дарига приняла участие в открытии коворкинг-центра «Қамқорлық» (Забота) в столице. На мероприятии она присутствовала в качестве главы Фонда Нурсултана Назарбаева — одной из крупнейших некоммерческих организаций в стране, созданной по личной инициативе елбасы. В начале ноября приняла участие сразу в нескольких форумах. На молодежном она затронула тему озеленения городов и сел и подняла вопрос бедности в Казахстане. В ходе встречи членов попечительского совета Альянса женских сил Казахстана посвятила выступление «насущным проблемам казахстанских женщин».

ЦИК Казахстана приступил к регистрации партийных списков и дал старт предвыборной агитации. Еще 5 ноября он допустил к участию в выборах правящую партию «Нур Отан» (Свет Отечества). Предвыборный список состоит из двух частей, вернее списков. В первом — 77 человек, выдвинутых по итогам внутрипартийных выборов. Во втором — 49 по партийной центральной квоте. В этом списке Дарига Назарбаева баллотируется как директор Фонда Нурсултана Назарбаева.

Это не вся интрига списка. В нем, например, глава правительства Аскар Мамин. Закон не позволяет совмещать пребывание на должности премьера с депутатским мандатом. Отсюда следует, что последует его отставка. Соответственно Казахстан получит новое правительство и нового главу кабинета министров. Отставка правительства — и персональный состав нового — это интрига номер два.

В списке также глава государственного Фонда Самрук-Казына Ахметжан Есимов. Значит, этот фонд национального благосостояния Казахстана возглавит новый человек. С учетом все увеличивающейся важности фонда — это интрига номер три. Уйдет и руководитель администрации президента Ерлан Кошанов. Он занимает свой пост с сентября 2019 года. Для Казахстана очень долго — интрига номер четыре.

По мнению политолога Вадима Борейко, «Казахстан в будущем ждут большие кадровые перестановки в исполнительной и законодательной ветвях власти». За годы независимости правящая партия никогда не направляла в нижнюю палату парламента такое количество своих функционеров и высших чиновников.

В начале президентства Токаева многие говорили о двоевластии в стране. Ничего подобного не произошло. Оба президента работают без противостояния, хотя Назарбаев и демонстрирует очень высокую активность. Тем не менее, время неумолимо и возраст берет свое. Через пять лет, если избранный в январе парламент проработает свои пять лет, ситуация может очень серьезно измениться. Назарбаев по объективным причинам может полностью отойти от дел и тогда внутриэлитное противостояние, пока несколько приглушенное, выйдет на поверхность. В таких условиях для некоторых депутатская неприкосновенность может дать возможность хотя бы спокойно покинуть страну или получить дополнительные козыри в новой политической игре.

В этом свете следует отметить довольно серьезный менеджерский потенциал Дариги Назарбаевой. В 2003 году она буквально с нуля создала партию «Асар» (Всем миром). Парламентская фракция во главе с Даригой позволяла себе антивластную риторику, хотя и не объявляла себя оппозицией. Дело принимало нешуточный оборот и пришлось вмешиваться отцу, чтобы подавить все расширяющийся бунт на корабле. Партия «Асар» влилась в партию власти, а Дарига получила пост заместителя председателя «Нур Отан»а.

Хотя Нурсултан Назарбаев и оставил пост номер один, у его старшей дочери достаточно материальных, организационных и медийных ресурсов, чтобы подойти к решающему моменту схватки за вершины власти в полной боевой готовности.

В ситуации экономического кризиса призыв к взаимопомощи по принципу «асар» (всем миром) выглядит очень привлекательным. На ХХ съезде партии «Нур Отан» с программной речью «Путь перемен» выступил сам президент Токаев. Тем самым он вольно или невольно взял на себя ответственность за успех или провал провозглашенного курса. Отметим при этом, что президентский срок Токаева завершится на год раньше, чем полномочия вскоре избранного парламента.

Немаловажно, что в свете транзита власти расширены полномочия, в частности, нижней палаты. Теперь депутаты не просто дают согласие на назначение министров и премьера, но заслушивают и утверждают их программу действий. Вот в этом пункте, как говорится, возможны варианты.

Понятно, что не для того Дарига Назарбаева снова возвращается в политику, пусть таким образом, чтобы быть простым депутатом. Говорят, что она метит на пост председателя Мажилиса. Представляется, что на данном этапе это маловероятно. Хотя должность вице-спикера она вполне может занять. И это неплохой трамплин для броска наверх.