Заявление лидера сепаратистов Араика Арутюняна о необходимости открытия дороги через Агдам и контактов с Азербайджаном, вызвало ожидаемый протест части населения Карабаха.

За этим последовали заявления его противников о недопустимости открытия агдамской дороги и необходимости «держаться до конца», не отказываясь от лозунга «независимость или смерть», передает Turan.

Лидером протестного движения вновь выступает российский бизнесмен Рубен Варданян, который обвинил Арутюняна в предательстве и нереализуемости его планов по примирению с Азербайджаном.

Его поддержал глава «парламента», дашнак Давид Ишханян, который пытается призвать местных силовиков пресечь «антиконституционные» действия сторонников Арутюняна.

Наконец, заговорил и глава «правительства» Гурген Нерсисян, который заявил о возможности контактов с Баку, но при посредничестве России. Он также сказал, что встречаться с азербайджанцами на их территории небезопасно и такая встреча может состояться на территории, контролируемой миротворцами.

Сторонники Арутюняна пока выжидают и не предпринимают решительных действий, как обещали ранее. Ближайшее время покажет, какая из сторон первой пойдет в атаку.

Но что всё-таки означают все эти метания последнего времени в стане сепаратистов? Что почуяли вдруг все они, что лихорадочно ищут каких-то выходов, решений? Есть какое-то негласное давление Баку, может им сообщили конечный срок возможности реинтеграции или отъезда? А может Москва развела руками, сообщив, что более ничего сделать не в состоянии для сохранения «НКР»?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Разные группы, конечно же, имеются в сепаратистском руководстве карабахских армян, но я думаю, что «госминистр» Нерсисян – это, в общем, креатура «президента» Араика Арутюняна. Реально там пытаются бодаться трое. Это Рубен Варданян, который рассчитывает, что может выражать какую-то линию на взаимодействие с Западом. Это Араик Арутюнян, который смотрит в рот РМК (российский миротворческий контингент). И, наконец, Самвел Бабаян, который полагает, что не надо ничего выдумывать, надо идти на диалог с Баку и находить компромисс, открывать дорогу на Агдам, и в общем, конструктивно взаимодействовать с Азербайджаном.

Как пойдет процесс дальше, мне сказать сложно, но во всяком случае, мне представляется, что Рубен Варданян делает ставку на то, что французы протолкнут какую-то резолюцию в Совбезе ООН, и он свалит Арутюняна. А так как в парламенте он провел в руководство свою креатуру, дашнака Ишханяна, то он сможет, наконец, занять пост руководителя карабахских армян, а оттуда в будущем стартанет и на место Пашиняна. Я думаю, вряд ли его планы реализуются. По меньшей мере, уж точно в Ханкенди мы Рубену Варданяну красоваться не позволим. В целом пока что процессы находятся в развитии.

Заместитель директора Центра исследований Южного Кавказа Фуад Чирагов:

— Сейчас мы наблюдаем и ждем, к чему приведет эта борьба между теми, кто согласен или не согласен открыть Агдамскую дорогу. Как отмечено выше, есть две группы и борьба между ними обостряется. Я ожидаю скорой кульминации в этой борьбе. Предложение Нерсисяна провести встречу в контролируемой Россией зоне с их участием является чем-то средним между двумя группировками. Россия не хочет и сделала все, чтобы предотвратить прямые контакты карабахских армян с Азербайджаном. Она хочет либо предотвратить прямые контакты, либо присутствовать в помещении, где будет эта встреча.

Азербайджан уже провел встречу с участием России, но отныне нашим приоритетом является продолжение встречи на азербайджанской территории без какой-либо третьей стороны. Эта встреча станет началом нового периода и развяжет очень сложные узлы.