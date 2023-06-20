Открылись перспективы для процесса нормализации между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.

Как сообщает АПА, об этом Джейхун Байрамов сказал на конференции «Caspian Connection», организованной Каспийским политическим центром, в которой он принял участие в рамках рабочего визита в Великобританию.

Министр отметил, что Азербайджан полон решимости продолжать развитие, способствующее построению более безопасного и процветающего будущего для региона, и заинтересован в сотрудничестве с инвесторами из региона и за его пределами.

Всем партнерам было предложено поддержать усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению и реабилитации.