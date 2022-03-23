На днях СМИ сообщили, что якобы самолет с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, направляющийся в Китай, был вынужден развернуться назад, т.к. Пекин его не принял. Политические аналитики, не вдаваясь в детали этого события, сразу же дали свою оценку – мол, альянс России и Китая не получился, хотя и без этого случая было понятно, что Пекин не будет участвовать в геополитических авантюрах Москвы.

Конечно, Китай имеет вторую мощную экономику в мире. Но его экономика в основном связана с США и европейскими странами. Понятно было, что, имея многомиллиардные экономические связи с США, Пекин ни в коем случае не будет рисковать своими экономическими интересами, хотя в последнее время эта страна и проявляет заметную геополитическую активность, но она все же еще не является сильным геополитическим игроком. В этом отношении Китай напоминает европейскую Германию, которая имеет могучую экономику, но не является могучей страной в военном плане.

Россия же постоянно стремится привлечь Китай в различные геополитические альянсы, примером может служить созданный несколько лет назад Шанхайский Союз. Плюс, США давно взяли Китай, как говорится, в оборот. При президенте Трампе уже открыто говорили, что Пекин является главной угрозой для безопасности США. Все это, конечно, не осталось незамеченным в Пекине, но китайцы предпочитают действовать как можно осторожнее.

В Китае говорят, что старый Мао объединил Китай, Дэн Сяопин сделал его богатым, а товарищ Си превратил Китай в сильную державу.

С первыми двумя утверждениями можно согласиться, насчет третьего же не стоит торопиться – товарищ Си пока усилил и укрепил только свою власть…

Что касается отношения Китая к украинско-российской войне, вряд ли «поднебесная» поддержит Россию. Даже далекому от политики человеку понятно, что это чистейшая военно-политическая авантюра. Кроме того, Китай не заинтересован в усилении России, потому что сильная Россия будет угрозой и его региональным интересам. В Пекине еще помнят времена, когда Москва была сильной и могучей…

Конечно, назвать идеальным военно-политический лагерь, возглавляемый США и их союзниками, тоже нельзя. Обратим внимание, даже в дни, когда в Украине продолжается жестокая война, США продолжают свои геополитические игры. На днях Вашингтон просил Турцию передать ее ракетные комплексы С-400 Украине. Все помнят, с какими препятствиями сопровождалась это военная сделка Турции с Россией – США даже собирались ввести санкции против Анкары. Мало того, Вашингтон не продал свои комплексы «Пэтриот» Анкаре, а после покупки Турцией российских комплексов вообще аннулировал сделку о продаже американских самолетов F-35 Турции. Сейчас же советует Турции передать ракетные комплексы Украине, хотя сами имеют более совершенные системы! В чем же дело? А в том, что, если США передаст свои комплексы Украине, их можно будет считать стороной в военном конфликте. Сейчас же США якобы все делают, чтобы война не переросла в войну между НАТО и Россией. Что касается Турции, США о ней не думают, даже стараются подталкивать ее к войне с Россией…

Одним словом, как говорили военные теоретики, война есть продолжение политики иными средствами. Поэтому и не следует удивляться тому, что она все еще продолжается. Пока каждый тянет одеяло на себя, пока страны действуют по принципу — своя рубаха ближе к телу, так и будет…