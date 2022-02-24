24 февраля на окружной дороге Харькова уничтожены четыре танка российских войск, проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«По оперативной информации Генерального штаба ВСУ, на объездной дороге города Харькова сожжено четыре танка российских оккупантов. Также, по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов. Кроме того, в Краматорском районе уничтожен еще один самолет вооруженных сил Российской Федерации. Это уже шестой», – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что «Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ», а военные подразделения ВСУ находятся на своих позициях. (gordonua.com)