Завершено предварительное следствие по уголовному делу еще 5 лиц по «Тертерскому делу».

Как сообщает АПА, это генерал-майор Бекир Оруджев, Рахиб Мамедов, Интигам Мамедов, Зия Кязымов и Ульви Рашидов.

Обвиняемый Рашидов Ульви Назим оглу майор, работал во 2-м армейском корпусе. Ранее информация о привлечении Ульви Рашидова к уголовной ответственности не распространялась.

По полученной информации, против У.Рашидова выдвинуто обвинение по соответствующим статьям УК Азербайджана, в его отношении избрана мера пресечения, не связанная с арестом во время следствия.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу завершено, и в ближайшие дни оно будет отправлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.

Отметим, в декабре 2021 года в Генеральной прокуратуре были приняты решения об обновлении производства уголовных дел по «Тертерскому делу». Подозреваемые по делу лица были привлечены к уголовной ответственности. Им инкриминируются ст. 126.3, 145.3, 293.3, 341.2.2 341.2.3 УК Азербайджана.