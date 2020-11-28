ВОЗ запросила полные данные об испытаниях оксфордской вакцины от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) надеются на публикацию полных данных об испытаниях вакцины от коронавируса AZD1222, разрабатываемой британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщает РИА Новости.

«Мы слышали от AstraZeneca, что они хотят провести полное испытание малых доз вакцины, чтобы лучше понять более высокую эффективность малых доз. Это будет приветствоваться, поскольку в текущих испытаниях изучается полная доза», — заявили в ВОЗ, отметив, что, лишь изучив подробные данные, смогут лучше понять эффективность вакцины.

В организации подчеркнули, что сведений, опубликованных разработчиками в недавнем пресс-релизе, недостаточно, и комментировать их пока рано.

23 ноября разработчика вакцины AZD1222 заявили, что она показала среднюю эффективность в 70 процентов. Во время испытаний проверялись два варианта введения препарата. В первом случае более чем 2,7 тысячи человек AZD1222 была введена сперва в половинной дозе, а через месяц в полной, и эффективность составила 90 процентов. Вариант с вводом двух полных доз с разницей в месяц испытывался на 9 тысячах человек, и результат составил всего 62 процента (lenta.ru)