ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах. Об этом сообщает Reuters.
Как объяснила чиновница, их обязательно нужно носить в местах без достаточной вентиляции, независимого от того, возможно ли там соблюдать безопасную дистанцию. В то же время, даже если помещения хорошо проветриваются, но держаться там на расстоянии метра друг от друга не удаётся, необходимо надевать средства индивидуальной защиты.
Строгие рекомендации ВОЗ распространяются теперь и на открытые пространства: если на улице невозможно соблюдать дистанцию с другими прохожими, также следует носить маску.
| 2020-12-02T18:15:50+04:00 2 декабря 2020, 20:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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