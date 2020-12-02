ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах. Об этом сообщает Reuters.
Как объяснила чиновница, их обязательно нужно носить в местах без достаточной вентиляции, независимого от того, возможно ли там соблюдать безопасную дистанцию. В то же время, даже если помещения хорошо проветриваются, но держаться там на расстоянии метра друг от друга не удаётся, необходимо надевать средства индивидуальной защиты.
Строгие рекомендации ВОЗ распространяются теперь и на открытые пространства: если на улице невозможно соблюдать дистанцию с другими прохожими, также следует носить маску.