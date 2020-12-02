ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок

Как объяснила чиновница, их обязательно нужно носить в местах без достаточной вентиляции, независимого от того, возможно ли там соблюдать безопасную дистанцию. В то же время, даже если помещения хорошо проветриваются, но держаться там на расстоянии метра друг от друга не удаётся, необходимо надевать средства индивидуальной защиты.

Строгие рекомендации ВОЗ распространяются теперь и на открытые пространства: если на улице невозможно соблюдать дистанцию с другими прохожими, также следует носить маску. Харрис подчеркнула, что это ужесточение правил стало одним из самых серьезных за время пандемии.(ТАСС)