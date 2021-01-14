ВОЗ созывает сегодня заседание, посвященное пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает сегодня очередное, шестое по счету заседание комитета по чрезвычайной ситуации, посвященное пандемии коронавируса, передает ТАСС.

«Шестое заседание комитета по чрезвычайной ситуации в отношении COVID-19, созванное генеральным директором ВОЗ в соответствии с Международными медико-санитарными правилами от 2005 года, состоится 14 января», — отметили в организации. По итогам дискуссии комитет, состоящий из 18 экспертов и 12 советников, опубликует свои рекомендации.

Первое заседание проходило 22-23 января 2020 года. Собравшись 30 января вторично, комитет рекомендовал объявить вспышку коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Генеральный директор организации принял такое решение на основе этой рекомендации. С тех пор комитет собирается на плановые встречи каждые три месяца.