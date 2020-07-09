ВОЗ создает комиссию для оценки своих действий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создает независимую группу экспертов, которая изучит ее действия, а также меры, принимаемые другими государствами в ответ на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг, 9 июля, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время виртуальной встречи с представителями организации в 194 странах мира.

По его словам, возглавить группу уже согласились бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и экс-президент Либерии Эллен Джонсон Серлиф. А мандат комиссии будет разработан по согласованию с государствами-членами ВОЗ.

Ожидается, что промежуточный доклад комиссия подготовит и представит ко встрече министров здравоохранения стран, входящих в ВОЗ, которая должна состояться в ноябре. «Это не будет стандартный отчет, чтобы поставить галочку, а затем положить на полку собирать пыль. Это то, к чему мы отнесемся со всей серьезностью», — заявил Гебрейесус. (DW)