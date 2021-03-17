ВОЗ рекомендует продолжить использование вакцины AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует странам продолжить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление организации.

По данным ВОЗ, преимущества вакцины превышают возможные риски ее использования. При этом организация подчеркивает, что комитет по безопасности вакцин «тщательно оценивает последние доступные данные о безопасности» препарата и проинформирует общественность о результатах, когда обзор будет завершен.

Ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом компании AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заверило, что преимущества этой вакцины перекрывают побочные эффекты.(Газета.Ru)