ВОЗ рекомендовала пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а пить парацетамол. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности (при COVID19). Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения», — сказал он.

По его словам, если ибупрофен выписан врачом и необходим по медицинским показателям, то его можно принимать.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.