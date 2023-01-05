Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в мире быстро распространяется новый штамм коронавируса Omicron XBB.1.5, который является самым заразным из существующих вариантов.

За декабрь процент новых случаев заражения в Соединенных Штатах, вызванных XBB.1.5, вырос примерно с 4% до 41%.

Определенное волнение выражает и минздрав Великобритании. Специалисты считают, что страна не готова к новой волне зимой, учитывая, что в этом сезоне высокий процент заболевших другими респираторными инфекциями. На этой неделе органы здравоохранения Соединенного Королевства сообщили, что к 17 декабря каждый 25-й заболевший человек был инфицирован новым штаммом.

Официальные лица Всемирной организации здравоохранения в среду заявили, что обеспокоены новой волной коронавируса.

«Мы ожидаем новых волн заражения по всему миру, но это не обязательно приведет к новым волнам смертей, потому что наши контрмеры продолжают работать», — сообщила представитель ВОЗ.

Пока нет данных, насколько хорошо вакцины нейтрализуют новый штамм, ведутся работы по определению эффективности.

Штамм очень заразный, но нет данных, что он более смертельный или отличается тяжелым течением заболевания. (israelinfo.co.il)