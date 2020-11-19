ВОЗ прогнозирует ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации с коронавирусом, которая, возможно, окажется тяжелее, чем за весь предыдущий период пандемии.

Как передает ТАСС, об этом объявил в четверг на онлайн-брифинге для журналистов директор управления ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари.

«Грядущий период будет трудным и, возможно, еще более тяжелым, чем за последние девять месяцев пандемии нового коронавируса, — заметил он. — И создание вакцины не означает конца пандемии». Он сказал, что в настоящее время четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, уже прошли испытания, но окончательно до сих не зарегистрирована ни одна из них.