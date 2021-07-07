По ее словам, вакцина американской компании Pfizer, разработанная совместно с германским партнером BioNTech, одобрена во многих странах для использования в том числе среди подростков в возрасте от 12 лет. «Мы согласны с тем, что вакцина может использоваться для детей, — отметила эксперт. — Но поскольку их количество ограничено, мы призываем делиться с механизмом COVAX и направить их нуждающимся странам, прежде чем вакцинировать детей».

«Гораздо важнее оградить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей, которым, скоре всего, не грозят серьезные последствия при заболевании», — подчеркнула Линдстранд.