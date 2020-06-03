ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Италии

Уровень заражения COVID-19 в Италии снижается, новых случаев наблюдается меньше, но для возобновления туризма необходимо принять меры безопасности, считает старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кэтрин Смолвуд, передает Zerkalo.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Мы все знаем, что Италия была первой европейской страной, которая была сильно поражена этим вирусом. И мы видим за последние месяцы небольшое снижение случаев заражения в Италии, и сейчас ситуация подошла к тому, что уровень передачи достаточно хорошо контролируется», — констатировала Смолвуд в ходе онлайн брифинга Европейского регионального бюро ВОЗ.

Что касается туризма, отметила она, сейчас очень многие страны думают о летних месяцах и туристическом секторе, поскольку он также очень пострадал, что очень сказывается на европейской экономике.