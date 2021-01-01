ВОЗ одобрила применение вакцины BioNTech и Pfizer

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL) вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Как уточнили в ВОЗ в четверг, 31 декабря, помещение препарата в перечень EUL позволяет странам, планирующим его введение в оборот, «ускорить свои собственные нормативные процессы утверждения импорта и применения» данной вакцины.

Кроме того, данный шаг дает возможность, в частности, Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) закупить препарат «для распространения в нуждающихся странах». (DW)

| 2021-01-01T18:24:10+04:00 1 января 2021, 20:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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