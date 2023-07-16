Агентство Всемирной организации здравоохранения по изучению рака объявило искусственный подсластитель аспартам возможным канцерогеном. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Агентство ВОЗ IARC пришло к выводу, что аспартам может вызывать рак, после анализа трех наблюдательных исследований с участием людей. Исследования аспартама показали, что безопасность в обычно используемых дозах не вызывает серьезного беспокойства, отметили ученые. Тем не менее, некоторые обнаруженные эффекты требуют дополнительных более качественных исследований.

«Средний человек весом 68 кг должен потреблять около 14 банок диетических напитков п или около 74 пакетиков аспартама каждый день в течение своей жизни, чтобы испытать какие-либо негативные эффекты. Очевидно, что такой уровень потребления нереалистичен, не рекомендуется и не соответствует предполагаемому использованию этих ингредиентов», — объяснил президент Торговой группы производителей искусственных подсластителей Роберт Рэнкин.

Несколько других отраслевых групп выступили с заявлениями, оспаривающими новое решение ВОЗ, в том числе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Директор Департамента питания и безопасности пищевых продуктов Франческо Бранка отметил, что эпизодическое потребление аспартама, скорее всего, не представляет опасности для большинства людей.