ВОЗ: Не все бессимптомные носители COVID-19 заразны

До 41% населения планеты могут быть бессимптомными носителями COVID-19, но при этом неизвестно, какой процент из них может передавать вирус.

Как передает РИА Новости, об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«По некоторым оценкам, в диапазоне от порядка 6% до 41% населения могут быть бессимптомно инфицированные, со средней оценкой порядка 16%. Но мы знаем, что некоторые бессимптомные и некоторые люди с симптомами могут передавать вирус. Так что нам надо знать, сколько населения не выработало симптомы, и какой процент из них передает вирус», — сказала она на онлайн-семинаре в Женеве.

Эксперт подчеркнула, что ВОЗ не обладает точными данными о количестве бессимптомных носителей COVID-19.

«Что мы знаем о заражениях? Мы знаем, что многие из тех, кто заражается COVID-19, вырабатывают симптомы. Но есть те, у кого симптомов нет. И большинство заражений, о которых мы знаем, произошли, когда заболевшие с симптомами передали вирус другим людям воздушно-капельным путем. И есть те, кто не выработал симптомов. Настоящий вопрос заключается в том, сколько таких человек. И мы еще не знаем этого», — отметила она.

По ее словам, исследований на тему бессимптомных носителей пока мало.

Со своей стороны, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул важность проведения массового количества тестов, для выявления всех носителей COVID-19.