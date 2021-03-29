ВОЗ не исключает ни одну из гипотез происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает ни одну из существующих гипотез, касающихся происхождения коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Все гипотезы находятся на столе», — отметил он, добавив, что «необходимы дальнейшие исследования».

Как информировал гендиректор, ВОЗ направила в минувшие выходные в страны-члены организации итоговый доклад, подготовленный миссией экспертов, занимавшихся в январе-феврале в Китае выяснением происхождения коронавируса. По его словам, доклад передан в постоянные представительства государств в Женеве под эмбарго. «Доклад еще не опубликован, он передан странам-членам по их просьбе под эмбарго. Завтра [30 марта] у нас будет брифинг для миссий стран-членов», — пояснил гендиректор.

«Безусловно, после этого брифинга он будет предан гласности, его опубликуют на сайте ВОЗ», — сказал Гебрейесус. После публикации доклада эксперты проведут пресс-конференцию, отметил он.