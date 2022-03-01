У меня есть друг. Но не просто друг. Это друг детства. Дружба началась, когда нам было два – три года. Это были те времена, когда летом, набегавшись, можно было вдоволь напиться воды из крана во дворе. И вода эта занимала первое место в мире. По крайней мере, для нас. Мы росли вместе, учились в одной школе, получили высшее образование. Но в конце восьмидесятых он переехал в Москву, где и живет по сей день. Все у него сложилось хорошо. Раз в год он приезжает в Баку на месяц. Живет на старой отцовской даче в Бильгя. В это же время я на несколько дней исчезаю из дома, и мы живем как два Робинзона, оторванные от привычной городской суеты.

Но из-за карантина уже два года у него не получалось приехать. И вот наступил май или может сентябрь 2022-го года, одним словом было тепло, и мы вечерком сидели во дворе, перед домом, в старых креслах, пили вино и вели неспешную беседу. Хорошее настроение и наличие отсутствия комаров обещали приятный вечер. Естественно, разговор перешел к ковиду, а точнее, откуда он взялся. У меня есть своя теория. «Вот подумай, — говорю я, — если инопланетяне захотят захватить Землю, что они сделают? Нападут как в Голливудских фильмах и будут обстреливать нас бластерами?» «Нет», — продолжаю я, сделав глоток вина из стакана. (А пьем мы не из бокалов, а из старых граненых стаканов). «Для этого нужно прислать вирус, который сделает это за них. И природа через несколько лет восстановится, и следов от нашей цивилизации не останется», — продолжаю я. Но сочетание вина, тишины и чистого воздуха толкают наш мозг на дальнейшие размышления. А может это влияние луны или звезд? И мой друг выдает свою версию: «А вот ты не задумывался, как это получилось, что человек долго топтался в своем развитии, а потом толчок и он стал ходить прямо. Потом еще толчок, и он стал разговаривать. То есть происходили какие-то качественные изменения. За счет чего происходили какие-то мутации?». ​Сделав глоток, он продолжает: «Вот это «что-то» существенно меняло человека, может даже происходили изменения в ДНК. Ведь эти изменения в теле мог производить вирус». Задумались мы над этим. Еще сделали по глотку. Ведь in vino veritas (истина в вине). Тогда что же получается. Не просто так появился новый вирус. Ведь пора менять в Homo Sapiens (человек разумный) что-то, чтоб он действительно стал разумным. Ведь сейчас мы на самом деле Homo Insipiens (человек неразумный). Ведь разум должен увеличивать Добро и уменьшать Зло. А у нас что получилось? Наряду с колесом, пенициллином и витаминами мы создали озоновые дыры, войны и социальное неравенство. Может пора получить еще один толчок для развития в лучшую сторону. Будем надеяться, что этот вирус даст нам толчок для изменения сознания, а не пинок под зад. Все что мы сейчас делаем – «это суета сует и ловля ветра». Направь человечество свой потенциал на правильный путь, давно были бы решены проблемы с нищетой, с нехваткой продовольствия, с демографией. Забыли бы о многих болезнях и жили бы дружно и весело.

Страшно стало от таких мыслей. Лучше поговорим о политике или о женщинах. Нам ведь и так неплохо. А что там за стенами дачи? Лучше и не думать.

Звездное небо над тобой, старые кресла, граненые стаканы, вино «кямширин», инжир прямиком с дерева, старый качающийся столик и беседа с другом, с кем тебе и помолчать комфортно – вот и вся романтическая обстановка, когда тебе уже за шестьдесят. Счастье ведь не в дорогой вилле или наличии большого количества подчиненных, на которых можно безнаказанно орать. Счастье совсем в другом. А в чем? Наверное, нужно спросить у пчел. Они живут друг для друга и будущего поколения.

Фуад Расулов, Специально для #