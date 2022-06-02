Российская нефть, несмотря на введенное в США эмбарго, все же попадает в Соединенные Штаты, сообщила в среду, 1 июня, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, нефтяные трейдеры находят способы обойти запрет на поставки российской нефти в США. Они, к примеру, скрывают, что российская нефть-сырец использовалась в бензине, дизельном топливе или других продуктах переработки.

По сведениям WSJ, груз топлива, частично произведенного из российской нефти, прибыл в мае морским путем в Нью-Йорк и Нью-Джерси. Он был доставлен в США через Суэцкий канал и через Атлантику с нефтеперерабатывающих заводов в Индии, которые являются крупными покупателями российской нефти.

Добытая в России нефть также перекачивается между судами в Средиземном и Черном морях и у побережья Западной Африки, а затем с указанием другого происхождения доставляется не только в Китай и Индию, но и в страны Европы, отмечает WSJ.