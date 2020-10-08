Вопиющий беспредел – агрессор взял на прицел крупные энергетические проекты

Компания BP-Azerbaijan сообщила на запрос одного из местных СМИ о своей «глубокой обеспокоенности недавним расширением военных операций на территории Азербайджана, направленных на гражданские населенные пункты и объекты инфраструктуры».

Здесь особенно обеспокоены вчерашними сообщениями о ракетной атаке в районе экспортных трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказского трубопровода, успешно отраженной системами ПВО Азербайджана. Несмотря на то, что безопасность всех активов в Азербайджане, которыми управляет BP, обеспечивается правительством Азербайджана, BP-Azerbaijan продолжает тесно сотрудничать с соответствующими органами, чтобы принять необходимые меры для обеспечения защиты собственного персонала, операций и активов.

«Еще раз выражаем нашу глубокую озабоченность по поводу военных нападений на гражданские населенные пункты и объекты инфраструктуры и надеемся, что конфликт вскоре найдет справедливое решение в рамках территориальной целостности и международно признанных суверенных территорий Азербайджана», — сообщили в компании.

Между тем досье армянских преступлений растет – Армения выпустила кассетный снаряд по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, доказав тем самым свою истинную криминальную сущность – теряя завоеванные позиции, убегая с поля боя, армяне начинают действовать как полноценные террористы. Обстреляны мирные азербайджанские города, а удары запрещенными снарядами по стратегическому трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан доказали, что агрессор своими действиями посягает на международную стратегическую безопасность.

Напомним, выпущенные армянскими вооруженными силами осколочные ракеты «Смерч» 9М525 были обезврежены в воздухе вооруженными силами Азербайджана. Армянская кассетная ракета упала всего в 10 метрах от нефтепровода БТД в Евлахском районе. Кассетная ракета разорвалась на более 300 боевых элементов, которые разлетелись в разные стороны. К счастью, никаких повреждений трубопроводу не нанесено. Данной информацией поделился в Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и добавил, что отчаянные попытки Армении атаковать энергетическую инфраструктуру оказались неудачными. Безусловно, все провокации армян мы будем пресекать и впредь, однако сам претендент наглого армянского удара вызывает беспокойство и вызывает ряд вопросов, в числе которых влияние угроз на международный рынок.

Западные эксперты считают, что перебои в поставках нефти и газа из Азербайджана не окажут особого негативного эффекта на глобальный рынок углеводородов. Такие утверждения в целом понятны, поскольку Азербайджан выводит на мировой рынок 650-700 тысяч баррелей жидких углеводородов в сутки. И хотя это почти в три раза больше, чем предложение той же Ливии, кстати, весьма ощутимо влияющей на глобальные нефтецены из-за резких скачков в объемах добычи, в Азербайджане добыча стабилизировалась. Как сказал в беседе с корреспондентом # руководитель Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан, наша доля в мировой добыче «черного золота» не превышает 0,7%.

И все же, поставки нефти и газа из Азербайджана имеют серьезное значение для ряда соседних стран. Так, на сегодняшний день Турция является основным потребителем нашего газа, тем более, что за восемь месяцев текущего года соседняя страна увеличила закупки азербайджанского «голубого топлива» аж на 25% по сравнению с отчетным временем минувшего года. Экспорт азербайджанского газа в турецком направлении вырос до 7,2 млрд куб.м., и это наряду с увеличением закупок более дешевого СПГ из Катара, США и Алжира позволило Турции значительно сократить российский импорт, диверсифицируя поставки «голубого топлива». Кроме того, Анкара также получает значительные средства в качестве платы за транзит нефти по БТД.

Согласно имеющимся договоренностям, в этом году Грузия закупит в Азербайджане 2,37 млрд куб.м и всего 200 млн куб.м в России. В течение первых восьми месяцев 2020 года Грузия импортировала 1,5 млрд куб.м. азербайджанского газа. Таким образом, если поставки по Южно-Кавказскому трубопроводу будут нарушены, соседней стране грозит нешуточный энергетический кризис. В довесок этому, Грузия почти полностью зависит от поставок наших нефтепродуктов, особенно моторного топлива. В то же время, Госнефтекомпания Азербайджана остается главным поставщиком нефти в Украину. Наша нефть отгружается в Супсе, а после танкерами перевозится на украинский терминал Южный под Одессой. Затем по Приднепровскому трубопроводу нефть поступает на Кременчугский НПЗ. SOCAR также планирует в этом году поставить в Белоруссию до 1 млн тонн нефти.

Таким образом, последствия провокаций агрессора, берущего под прицел энергетические проекты, могут выйти за пределы региона, угрожая планам Европы. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан предназначен для транспортировки каспийской нефти к турецкому порту Джейхан. Проект финансировали Великобритания и США. Основное значение трубы — обеспечить поставки нефти в страны Европы в обход России. Европа с нетерпением ждет азербайджанский газ. Специалисты уверенно отмечают, что совпадение военных провокаций Армении в товузском направлении с началом полноценного запуска системы TANAP-TAP, далеко не случайность. Южный газовый коридор является очень важным проектом в деле диверсификации как источников, так и маршрутов энергоресурсов. В довесок этому газовый проект, безусловно, является источником развития экономик Азербайджана, Турции и Грузии, он также создает хорошие возможности для ряда стран Средней Азии и России.