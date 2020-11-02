Война за правду: фейки и бойцы невидимого фронта

Информационная война с каждым днем набирает свои обороты. К сожалению, Армения и в этой войне использует присущий ей цинизм, пренебрегает всякой моралью, игнорирует объективность, тиражируя фейки и ложь.

В разгар информационной войны между фашисткой Арменией и Азербайджаном Азнет пополнился новыми проектами и каналами, посвященными данной теме. С участником одного из таких проектов, — известным азербайджанским дизайнером и арт директором патриотического Телеграм канала TrueStory Парвизом Бабаевым беседует корреспондент #:

— Информационная война — это всегда манипуляция массовым сознанием. Есть ли нормы и границы в этой войне?

— Думаю, что информационная война, как и настоящая, является грязным делом. Но иной смысл обретает война освободительная, которую сейчас ведет Азербайджан. Мы возвращаем свои территории, которые у нас отняли, и которые мы вот уже почти 30 лет безуспешно пытались вернуть мирным путем. Наш враг коварный и вероломный. Он не понимает язык миролюбия, в своей захватнической и террористической политике не щадит ничего и никого. Поэтому мы даем справедливый отпор врагу, и осуществляем, как неоднократно говорили зарубежные эксперты, спасательную операцию по избавлению мира от современного фашизма.

К сожалению, в информационной войне невозможно установить какие-либо нормы или границы. Главное — вести эту войну так, чтобы она не противоречила интересам твоей страны.

— Насколько сильны в этом направлении азербайджанские блогеры и люди с активной позицией в соцсетях?

— Азербайджанские блогеры в этом сильны, но, к сожалению, их у нас мало. Зато у нас много девушек, у которых выше 10 000 подписчиков, и они считают себя блогерами. Но, к сожалению, все, что они выставляли, писали по данному поводу, почти всегда имело максимально отрицательный эффект. Так как многие из этих так называемых блогеров все делают ради прибавки в количестве новых подписчиков, забывая о том, что их действия могут быть использованы нашими врагами против нас. Очень огорчает то, что некоторые наши соотечественники пытаются заработать себе рейтинг за счет того, что находят какие-то ошибки в постах других местных «блогеров» и посвящают этому целые посты, тем самым возвышая себя, свою значимость, принижая своих же коллег. Этим очень часто пользуются активисты соцсетей вражеской стороны, поэтому, в итоге, все это работает против нас.

Но в целом в Азербайджане достаточно много людей, которые ясно и четко высказывают свою позицию, умеют отстаивать ее. Зачастую это не блогеры, а общественные деятели, люди связанные с военной профессией, журналисты. Но, к сожалению, у них маленькая аудитория.

— Проект, в котором вы задействованы — TrueStory, является одним из самых популярных Telegram каналов, доносящих миру правду о войне в Карабахе. На что вы ориентируетесь в этой своей работе, и какие у вас приоритеты?

— Проект TrueStory ведет войну за правду, войну за то, чтобы и в нашей стране, и за ее пределами пользователи Интернета получали точную, подтвержденную официальными источниками информацию. Наша команда старается публиковать информацию на всех доступных языках. По мере своих возможностей мы публикуем тексты не только на родном, английском и русском языках, но и на турецком, немецком, французском, итальянском, испанском, китайском, иврите, и даже на армянском языке. Потому что наша цель — максимально увеличить аудиторию, которая хочет знать всю правду о происходящем в Нагорном Карабахе.

— Азербайджанские пользователи часто сетуют на то, что получают незаслуженные предупреждения от администрации соцсетей. Сталкивались ли вы с подобными случаями?

— Да, у многих моих друзей и знакомых были именно такие случаи, когда их профили и страницы блокировались без веских на то причин. Признаться, я не знаю, как избежать таких неприятных ситуаций. Несколько раз я лично сталкивался с подобным, и мне пришлось удалить некоторые свои посты. Думаю, что все знают о недопустимости использования нецензурной лексики, призывов, разжигающих неприязнь в обществе по ряду признакам и другие общепринятые стандарты. Но порой приходится слышать, что некоторых азербайджанских пользователей, выступающих с активной гражданской позицией, блокируют в соцсетях без явных на то причин.

— Какие советы вы можете дать активным юзерам, вносящим свою лепту в информационную войну против армянских провокаторов?

— Недавно был случай, когда в сеть было слито видео о том, что наша армия освободила один из городов. Однако официальной информации об этом нигде не было. Видео есть — официальной информации нет. Этот случай меня очень разозлил, ведь недаром везде пишут и говорят о том, что недопустимо распространять неподтвержденную информацию и делиться роликами из зоны боевых действий.

Такие поступки влекут за собой огромные последствия, но, к сожалению не все понимают это. У многих людей появилась некая мания владения информацией. И каждый стремится первым ее опубликовать, не заботясь о ее достоверности. Нельзя этого допускать!

Кроме того, когда кто-то из наших пользователей занимается рассылкой видео, к примеру, мертвого армянского солдата, он должен учесть, что отвечать за это придется нашим солдатам, которые находятся во вражеском плену…