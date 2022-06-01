Вследствие вооруженной агрессии российской федерации в Украине пострадали более 680 детей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает в Телеграме Офис генерального прокурора со ссылкой на данные ювенальных прокуроров.

«689 детей пострадали в Украине вследствие полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 1 июня 2022 года, официальное число детей-жертв за сутки не изменилось — 243. Не изменились и данные в отношении раненых — 446», — говорится в сообщении.

Как отмечается, приведенные цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.