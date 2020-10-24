Война в Карабахе в треугольнике Азербайджан-Турция-Россия

Как говорит английская пословица, the leopard can’t change its spots — леопард не может избавиться от своих пятен. Так и российская власть, когда у нее не хватает дипломатических возможностей воздействовать на ситуацию, прибегает к экономическому шантажу или угрозам предпринять меры запретительного характера в отношении поставок тех или иных видов продукции.

Так было с Грузией во времена Михаила Саакашвили, когда в мандаринах и воде «Боржоми» находили то ли пестициды, то ли вообще какие-то яды. И тут же запрещали их импорт в Россию. Интересно, что ту же, например, минеральную воду поставляли в Украину и другие страны, никто не отравился и никакого ущерба для здоровья никому не причинили. Наоборот, люди пили ее в лечебных целях по рекомендациям врачей.

Точно также, но в гораздо больших масштабах, происходило с Украиной в 2014 году. В Москве тогда много рассуждали, что украинские предприятия некуда свою продукцию поставлять, кроме, конечно, России из-за низкого качества своей продукции. Странно, получается, что на российский рынок низкокачественную продукцию поставлять можно.

Оказалось, что без российского рынка Украина вполне обошлась. Страна стала поставлять свои изделия в Европу на весьма взыскательный к качеству рынок, и этот поток растет из года в год. Украинская сельскохозяйственная продукция прекрасно расходится по всему миру, принося ощутимый валютный доход, и вообще оказалось, что без России жить можно и даже как-то спокойнее.

Подобные примеры можно продолжить, но вернемся на Южный Кавказ. Как-то все чаще в Москве стали говорить и писать, что Роспотребнадзор стал присматриваться к азербайджанским фруктам и овощам. Вроде поступили сигналы, что с ними не все в порядке. Это предисловие к довольно ясному тезису. Пора прекращать наступление азербайджанской армии и соглашаться на ввод миротворцев на линии соприкосновения.

Понятно, что из занятых территорий Азербайджан не уйдет и это следует принимать как непреложный факт, но вот спасти Армению от полного военного поражения в Москве очень хотят. Даже ценой некоторого охлаждения отношений с Баку.

С некоторого времени российская власть во внешней политике решает не стратегические, а сугубо тактические задачи. Так и здесь. Конечно, в Баку не обрадуются подобным предложениям с оттенком угроз, но потом никуда не денутся. С Россией им жить и поэтому как-то кривая вывезет.

Вполне возможно, что даже в самом недавнем прошлом так и было бы, но тут появился фактор Турции. Столкновения Москвы и Анкары происходят постоянно и на довольно большой территории от Сирии до Ливии. В них непосредственно, а в других регионах непрямо, но от этого не менее интенсивно.

Визит заместителя министра иностранных дел Турции Седата Онала в Москву был, вроде бы посвящен проблемам в двухсторонних отношениях, связанных с Сирией и Ливией и Южный Кавказ был выведен за рамки переговоров. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Отвечая на вопрос журналистов, дипломат отметил, что «Я, честно говоря, не вижу тут связи. Могу сказать только одно: ситуация (на Южном Кавказе. — авт.) обсуждалась в том числе и в Нью-Йорке на консультациях в Совете Безопасности, где было констатировано общее мнение о том, что главной сегодня является задача прекращения огня».

Тем не менее, накануне визита Онала в Москву турецкий вице-президент Фуат Октай в интервью CNN Turk, подчеркнул, что его страна без колебаний направит регулярные войска в зону военных действий, если из Баку последует такая просьба. Он отметил попытку российской стороны найти какое-то решение с целью приостановки военных действий и поиска решений конфликта, но не получилось, потому что без Турции это сделать в принципе невозможно.

Хотя тут же прозвучали примирительные слова, что «Россия, пожалуй, является одной из стран, с которой нам удалось установить здоровый диалог на фоне происходящего хаоса, хотя есть много тем, по которым мы не можем договориться».

Здесь нужно отметить принципиальную разницу между противоречиями и проблемами в российско-турецких отношениях по Сирии и Ливии и взглядами Москвы и Анкары по Южному Кавказу.

На Ближнем Востоке и в Северной Африке Кремль, хоть и с трудом и скрипя зубами, принимает турецкую политику, но начинает проводить мероприятия по связям со странами, противостоящими турецким действиям. В частности, весьма сочувственно рассматривается противостояние Греции турецким претензиям в восточной части Средиземного моря. Впервые проводятся военные учения с Египтом в Черном море.

В Москве рассматривают Южный Кавказ как зону своей особой ответственности и поэтому с очевидным раздражением рассматривают попытки Турции активизировать свое присутствие в регионе. Это относится как к военному фактору, так и к дипломатическому, экономическому и финансовому.

Есть еще одно осложняющее обстоятельство. В Тегеране не менее внимательно относятся к укреплению давно известного стратегического партнерства, даже союза между Баку и Анкарой. Там вполне резонно предполагают, что если расширяется круг участников влияющих на ситуацию вокруг Карабаха, то почему Турции можно, а Иран оставляют в стороне.

Понятно, что значение первой гораздо выше и больше, чем второго, но амбиций Тегерана этот факт не уменьшает. И здесь Москва сталкивается с не менее упорным конкурентом, чем Анкара. К тому же участие Ирана в Сирии очень серьезно и Россия должна с этим считаться. Так что просто так отвергнуть этого желающего не получится, хотя не только Москва от таких поползновений далеко не в восторге.

Верная себе российская власть пытается войти в переговоры относительно Южного Кавказа непосредственно с Турцией, по возможности игнорируя Азербайджан. Это из великодержавного представления, что если Ереван полный сателлит Москвы, то Баку в таком же положении относительно Анкары. Договорятся Путин и Эрдоган, а младшие братья просто должны выполнять.

В Кремле всерьез считают, что Украиной управляют США, как, впрочем, Польшей и странами Балтии, и Азербайджан не самостоятелен в своей политике без Турции. Это наследие советских представлений о мире, от которых в московских коридорах власти никак не могут, да и не хотят избавиться. Сколько было провалов российской политики из-за таких иллюзий, но все остается без изменений.

Отсюда другое направление российской политики. Нанести удары в широком смысле по Азербайджану и через него по Турции. Не может Россия допустить разгрома Армении и снижения своего влияния в стратегически важном регионе. Если роль Кремля на Южном Кавказе резко упадет, а к тому есть объективные предпосылки, то это стразу же отразится на Кавказе, но уже Северном со всеми вытекающими из этого последствиями. И на этом падение костяшек домино на всем постсоветском пространстве не остановится. Ведь для Москвы не прошло незамеченным, что Узбекистан откровенно стал на сторону Азербайджана и другие государства Центральной Азии тоже занимают благожелательную позицию. Да и к деятельности ОДКБ возникает все больше вопросов.

Конечно, чем быстрее остановятся военные действия и начнутся переговоры, тем лучше. Не будут гибнуть люди, разрушаться города и теряться материальные ценности.

Однако, не нужен мир любой ценой. Потому что это только отсрочка новой войны. Азербайджанская дипломатия, поддержанная военными успехами своей армии, должна добиться полного и безусловного восстановления территориальной целостности без каких-либо условий и закрепления этого факт в обязательных для исполнения международных документах.

И главное. Без потерь обойти те ловушки и препятствия, которые готовят Москва и Ереван. И навязанные миротворцы находятся в первом ряду. Мы о них еще услышим.