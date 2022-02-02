Политический и военный кризис вокруг Украины перешел в новую фазу. В какой-то момент из Москвы послышались даже мирные нотки. Объем требований к Западу стал быстро уменьшаться и все чаще возникает вопрос: что это вообще было. Зачем было нагнетать и взвинчивать обстановку, чтобы теперь пусть и с громким шипением придворных пропагандистов, депутатов и прочего люда из информационной обслуги корчить миролюбие и наступать на горло собственной агрессивной песне.

При всей важности украинского вопроса ситуация намного сложнее. Просто Путин и Ко. попытались на примере Украины затеять очередной раунд The New Great Game — Новой Большой игры (NGG, НБИ). В ней угроза вторжения в Украину была инструментом для достижения гораздо более дальних целей, чем даже восстановления в том или ином виде некоторого подобия Советского Союза.

Все это ни в коем случае не уменьшает стратегической важности для Москвы восстановления контроля над Украиной. Вспомним высказывание Путина о том, что время подлета ракет из-под Харькова или Днепра (он сказал Днепропетровска) до Москвы исчисляется минутами. Сразу возник вопрос, почему его не беспокоит более короткое время подлета ракет из стран Балтии до, например, Санкт-Петербурга.

Ответ находится в стратегических расчетах российских генералов. Они считают и Путин с ними согласен, что смогут оккупировать страны Балтии за несколько часов или дней и тем самым купировать ракетную угрозу. С Украиной совсем другое дело. Даже до Харькова, который от границы с Белгородской областью всего в 45 км, нужно дойти в больших столкновениях с украинской армией. До Днепра еще более 350 км. За это время можно произвести несколько ракетных залпов. С этой точки зрения гипотетические натовские ракеты в Украине гораздо опаснее, чем в странах Балтии.

Со стратегической точки зрения украинское государство как враждебное российскому гораздо опаснее и поэтому столько сил и средств направляется на то, чтобы предотвратить его движение в западном направлении. Более того, уход его в направлении Брюсселя охватывает Беларусь с трех сторон, а через Минск самая короткая дорога на Москву. События лета 1941 года до сих пор страшное напоминание кремлевским военным и политическим стратегам.

По приведенному и другим соображениям именно Украина стала инструментом в попытке ревизии мирового порядка, предпринятой Москвой. Ее действия вышли далеко за рамки юго-западного региона, к которому на московских картах относят Украину и Молдову.

Была сделана попытка запугать Запад открытой войной не только в Украине, но также и других регионах, представляющих для Москвы военно-стратегический и геополитический интерес.

Запад испытывался угрозами реальными и мнимыми на просторах Мирового океана, а также в наиболее чувствительных точках. Для чего российская военная авиация летала вблизи границ стран-членов НАТО, военные корабли перебрасывались из Тихого океана, Баренцева и Балтийского морей в Средиземное море.

В его восточной части оперирует авианосная ударная группа (АУГ) во главе с авианосцем USS Harry Truman. К ней присоединились боевые корабли Испании, Италии, Турции, Франции, Греции. Ордер уже насчитывает более 20 вымпелов и постоянно увеличивается.

Против уже месяц формируется российская эскадра. Для чего из Тихоокеанского флота направлен его флагман крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц». В Аравийском море они участвовали в совместных маневрах с китайскими и иранскими кораблями и теперь направляются через Суэцкий канал в восточную часть Средиземного моря.

Такое скопление российских и натовских кораблей не просто военно-морские маневры, а военно-морская часть NGG. Москва демонстрирует свои военные возможности на близком театре военных действий вплоть до доведения до открытого конфликта. Балансирование на грани фола, в какой-то мере повторение Карибского варианта, должно заставить Запад согласиться хотя бы на часть российских требований по глобальному пересмотру мирового порядка.

Корабли друг против друга оставляют принятие решения на командиров, которые могут открыть огонь, если, по их мнению, возникнет угроза USS Harry Truman. Американские уставы не предусматривают в таких случаях запрос в столицу, а все оставляют на инициативу командира АУГ. Другими словами, Москва хочет заставить американцев моргнуть первыми, а те просто не могут себе этого позволить. Такая себе игра нервов.

Второй аспект. В случае развертывания конфликта в Украине российская эскадра должна помешать вмешательству АУГ, например, самолетами и отправлением нескольких эсминцев непосредственно в Черное море. И это далеко не все. В Северном и Охотском морях также будут учения. Слишком смело стала себя вести Великобритания и несколько российских кораблей в Ирландском море должны ей напомнить, что она должна знать свое место.

Как кажется, результат оказался противоположным и премьер-министр Борис Джонсон направился в Киев вместе со своим польским коллегой Тадеушем Моравецким для очень важных переговоров. Однако, это отдельная тема ближайших дней, которая может очень многое изменить.

Затеяв свой вариант NGG, Кремль явно не рассчитал свои силы и возможности. Страна, которая имеет ВВП около 1% от мирового, затеяла тягаться с блоком стран, занимающих более 50%. К тому же кораблей у России относительно много, но, во-первых, они довольно древние. Среди них тридцатилетние считаются молодыми. Во-вторых, у американцев их все равно больше и их боевые возможности несравненно выше. Один выстрел по авианосцу сделать можно, но тут же всех стрелявших и потопят.

Все помнят как летом прошлого года британский destroyer (эсминец) Defender прошел вдоль берега Крыма и тем самым насмерть перепугал не только весь Черноморский флот, но адмиралов вместе с генералами и политиками. Что же говорить об эскадре в 20 вымпелов во главе с АУГ.

Уже сейчас понятно, что с геополитическими и военно-стратегическими играми Москве не повезло. В Вашингтоне и Лондоне решили принять удар и на шантаж не только не поддаваться, а предъявить встречный.

Мало того, что требования Москвы по НАТО были отвергнуты, но поток оружия в Украину растет с каждым днем. Кроме того, Западу удалось втянуть Москву в переговоры, обмены письмами и визитами, что может продолжаться бесконечно долго. Этого кавалерийским наскоком в виде требования принять ультиматумы за два дня, а на третий подписать капитуляцию хотели избежать, кричали и грозили, а потом тихо согласились.

И это первое очень серьезное поражение, хотя в Москве делают faire bonne mine a mauvais jeu — хорошую мину при плохой игре, что с ними вступили в переговоры. Не на такой результат рассчитывали.

Второе очень существенное поражение. Запад отказался заставлять Украину принять Минские соглашения в московской интерпретации. Киев не будет вести никакие переговоры с оккупационными администрациями в Донецке и Луганске, а Россию весь мир считает стороной конфликта. Такое московское требование тоже входило в тело шантажа, но и здесь ничего не вышло. Это fait accompli — свершившийся факт, что бы по этому поводу не говорить.

Кремль потерпел три серьезных поражения. Первое, когда Азербайджан победил в Карабахской войне. Россия побоялась вписаться за Армению, и это стало для нее очень тяжелым ударом.

Второе — в Молдове. Ее прозападное правительство с помощью Украины каждый день затягивает узел вокруг Приднестровья и Москва ничего не может с этим сделать. Пророссийский анклав уже мечется в попытках хоть как-то договориться с Кишиневом. И пока безуспешно.

Третье — и самое главное. Украина не побоялась угрозы войны, не произошла ее внутренняя дестабилизация, а пророссийская политическая агентура побоялась даже нос высунуть. Более того, от нее уже откалываются политики, которые на пророссийской риторике сделали себе карьеру.

У Кремля и войны не получилось, и Новая Большая игра не состоялась. Остается отползать и делать вид, что так и хотелось. Жалкое зрелище.