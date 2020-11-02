Война и пандемия не ослабили интерес населения к социальной ипотеке

Пандемия и военные действия в зоне Нагорного Карабаха обнулили интерес к жилой недвижимости, чего не скажешь о кредитовании по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ). Сделки по льготной ипотеке, напротив, пошли в рост.

Банки-агенты этого фонда в январе-сентябре выдали ипотечных кредитов на 180,5 млн. манатов, что на 52,1% больше показателя отчетных месяцев минувшего года, сообщили # в Центральном банке. Только в сентябре агенты фонда оформили ипотечных кредитов на 22,7 млн. манатов, хотя правительство в этом месяце не выделило средств фонду на социальную ипотеку.

По данным ЦБА, АИКГФ за 9 месяцев 2020 года рефинансировал кредитов на сумму 80,5 млн. манатов (спад на 57,3% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года). В целом, с начала года правительство выделило фонду 143,3 млн. манатов из бюджета для финансирования социальной ипотеки.

«В текущем году, действительно, наблюдается внушительный рост в сегменте социального ипотечного кредитования, — сообщил # генеральный директор консалтинговой и оценочной компании MBA Нусрат Ибрагимов. – В основном положительная динамика связана с реализацией в ипотеку квартир, отстраиваемых по линии структуры в подчинении Государственного агентства жилищного строительства ООО MIDA. Финансовым источником социальной ипотеки являются средства Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. Если раньше ипотека по линии фонда едва укладывалась в 140 млн. манатов, портфель кредитования в этом году уже превысил 180 млн. манатов».

По свидетельству специалиста, прекращение финансирования фонда правительством в сентябре не окажет влияния на общий формат государственного финансового содействия льготной ипотеке, принимая во внимание решающую роль этого фактора для поддержания активности на недвижимом рынке. К тому же государственная казна не единственный источник денежных вливаний. «Помимо бюджетных ассигнований, фонд получает средства от размещения облигаций – в текущем году АИКГФ уже привлек 175 млн. манатов из этого источника. Кроме этого, средства фонда формируются также из выплат по кредитам, поступающих от ипотечных заемщиков», — сказал Ибрагимов, заметив, что активность на рынке недвижимости в текущем году резко понизилась. Пандемия коронавируса и военные действия понизили активность по сделкам с недвижимостью в 2 – 2,5 раза, утверждает он.

Со второй половины марта процессы на рынке недвижимости стали затормаживаться, сказал # исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнур Азадов.

«Однако, — говорит он, — начиная с 15 сентября, карантинный режим смягчили, и рынок обрел некоторый тонус. Но с начала военных действий процессы полностью заморозились. На цены эти факторы повлияли несильно. Строительные компании не понизили официально свои расценки, однако по мере наступления нужды в деньгах, делают определенные скидки. На столичном рынке вторичного жилья исключением в этом плане являются случаи, когда людям срочно нужны деньги. Тогда владельцы понижают цены».

В сегменте аренды посуточных квартир тоже имеется спад, заметил Азадов, поскольку спрос в этой сфере формировали преимущественно иностранные граждане. Кроме этого, наблюдается падение спроса на аренду в черте города из-за оттока студентов. Уменьшение спроса на аренду в больших городах в пределах порядка 30% сказалось на ценах. «Многие специалисты в начале года ожидали краха цен на недвижимость, — продолжил он, — Как видно, расценки здесь почти не поменялись».