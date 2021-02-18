Воевавший в Сирии гражданин Азербайджана предстал перед судом

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло предварительное заседание по уголовному делу Амиля Ахмедова, обвиняемого в участии в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана.

На процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова были уточнены анкетные данные подсудимого.

Рассмотрение дела назначено на 3 марта.

А.Ахмедов был задержан Службой государственной безопасности Азербайджана в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий, направленных на борьбу с международным терроризмом.

В результате расследования появились обоснованные подозрения в причастности его к вооруженным конфликтам в сирийских городах Хама и Идлиб.

Амиль Ахмедов проходил в 2016-2019 годах обучение в лагере специальной подготовки в поселке Лероман города Алеппо, Сирия, с целью участия в составе террористских группировок в вооруженных конфликтах на почве религиозной вражды.

Впоследствии А.Ахмедов тайно переправился на территорию третьего государства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, 7 сентября 2020 года А.Ахмедова задержали в качестве подозреваемого. Ему было предъявлено обвинение по статье 283-1.3 (создание устойчивых групп с целью участия в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана, участие в этих группах, учениях или вооруженных конфликтах) Уголовного кодекса АР. Решением суда он был арестован.(Report)