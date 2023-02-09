Военные врачи Азербайджана прооперировали в Кахраманмараше 10 человек.

Об этом # сообщили в министерстве обороны.

Было отмечено, что военно-медицинский персонал Азербайджанской армии, командированный в Турцию по указанию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжает свою деятельность в Кахраманмараше.

Наши военные врачи, работающие во взаимодействии с представителями министерства здравоохранения Турции и вооруженных сил Турции, выполнили в общей сложности 10 хирургических операций в братской стране.

Кроме того, наш медицинский персонал осмотрел 98 пострадавших от землетрясения и оказал им амбулаторную помощь.