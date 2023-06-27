Обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии, расположенные в районе села Галайчылар Агдамского района.

Как передает #, об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

27 июня в 20:05 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, обстреляли из стрелкового оружия позиции нашей армии в направлении села Галайчылар Агдамского района.

«В результате обстрела был ранен военнослужащий азербайджанской армии Бекиров Али Шукюр оглу.

Раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также добавили, что подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры в указанном направлении.