Военнослужащий Азизов Фарид Абульфаз оглу покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что в Физулинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Управления военной полиции министерства обороны Азизов Фарид Абульфаз оглу покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

На основании поступившей информации сотрудниками Физулинской военной прокуратуры и управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, имеющие значение для дела, выполнены другие действия.

По факту суицида в Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены другие необходимые следственные действия.

Расследование продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства, сказали в Военной прокуратуре.