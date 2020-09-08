Военнослужащие России и Сербии прибудут в Беларусь на учения

В ближайшие дни в Беларусь прибудут военнослужащие России и Сербии. Официальным поводом для этого, как говорится в официальном Telegram-канале белорусского министерства обороны, станут ежегодные совместные тактические учения «Славянское братство — 2020», которые пройдут на полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Как заявили в ведомстве, на учениях подразделения отработают «вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом». Планируется, что военные прибудут в Беларусь с 10 по 15 сентября.

Между тем в Беларуси уже второй месяц проходят акции протеста и забастовки, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, победу с результатом 80 процентов голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. В первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, четыре человека погибли. Сразу после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет, силовики, по мнению наблюдателей, при разгоне демонстрантов проявляли беспрецедентную жестокость. Чтобы обсудить ситуацию президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время совершит визит в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. (DW)