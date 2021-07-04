В Черном и Средиземном морях нарастает напряженность. Прибрежные государства стараются нарастить свой военно-морской потенциал.

Тут происходит переплетение ряда факторов. В Черном море приходится защищаться от агрессивных происков России. В Средиземном — существует напряженность, например, между Турцией и Грецией.

На все это накладывается серьезное желание ряда стран защитить свои морские участки добычи энергоресурсов. Добавим, что в регионах находятся значительные морские силы США и теперь Великобритании. Россия тоже держит в восточной части Средиземного моря свою флотилию для защиты с моря территории Сирии и своей военно-морской базы в Тартусе.

До недавнего времени существовало определенное равновесие сил, но оно было серьезно изменено активными операциями турецкого флота у берегов Ливии и в целом возникновением проблем со свободой морского судоходства.

Отметим определенное изменение в тактике и стратегии в военно-морской сфере. Наблюдается все большее усиление авианосной составляющей в составе и строительстве флотов средиземноморских государств. В том числе их оснащением новейшими образцами самолетов морского базирования.

Флагман военно-морских сил Италии легкий авианосец Cavour готовится к приему американских самолетов F-35B. До конца текущего года он должен принять 15 таких самолетов из 30, приобретенных Италией в США.

Даже с учетом относительно медленного наращивания Италией своих авианосных сил следует все-таки отметить важное положение. Италия, наряду с США, Великобританией и Францией становится еще одной страной, которая сможет выполнять боевые операции с использованием палубной авиации.

Мы уже писали (https://zerkalo.az/ucheniya-nerviruyut-rossiyu/), что британская авианосная ударная группа (АУГ) во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth возле берегов Кипра проводила маневры с рядом американских кораблей. Рядом с ними срочно провела свои однодневные учения российская эскадра, но тем и ограничилась.

Ряд кораблей из британской АУГ и Шестого флота США принимают участие в учениях Sea Breeze 2021в северо-западной части Черного моря. Для наблюдения за ними пригнали практически все корабли российского Черноморского флота и даже из внутренних округов перебросили ряд бомбардировщиков. В Москве серьезно опасаются, что после завершения учений Sea Breeze 2021 эта натовская армада двинется по маршруту британского эсминца Defender к берегам Крыма, а остановить их практически нет возможности. Разве что выстроить стенку из черноморских кораблей и идти на таран.

Хотя есть основания полагать, что в последний момент в Москве моргнут и тихо отступят, чтобы не попасть в опасную передрягу. Ведь за эсминцами, которые и сами за себя постоять могут, стоят упомянутые группы британских и американских кораблей. Одного их залпа достаточно, чтобы весь Черноморский флот ушел в историю.

В этой связи следует упомянуть и авианосные амбиции Турции. Ее правительство в 2020 году вело переговоры с Великобританией по поводу приобретения новейшего авианосца типа Queen Elizabeth или списанного подобного корабля. Лондон отказал, так как сам нуждается в постройке еще одного своего авианосца, а старых уже просто нет. Однако предложил помощь в строительстве такого корабля на турецких мощностях.

Как пишет портал Middle East Eye, «После консультаций с правительством Великобритании Турция решила строить собственный корабль, а не покупать его».

Анкара планирует ввести в строй до конца текущего года универсальный десантный корабль TCG Anadolu, который фактически будет легким авианосцем. Он будет оснащен тяжелыми беспилотными аппаратами Akıncı.

Появление в составе турецких ВМС авианосцев позволит Турции усилить свое влияние не только в Средиземном и Черном морях, но и за их пределами. Речь идет о базах в Катаре и вблизи столицы Сомали Могадишо. Именно авианосцы крайне необходимы для реализации турецкой политики вплоть до Персидского залива и Индийского океана.

Отметим, что ВМС Турции 25 мая — 6 июня провели наибольшие в своей истории учения Denizkurdu-2021. Главным элементом их явилось проведение десантных операций в Эгейском море. Кроме того, отрабатывалось взаимодействие беспилотников и классических надводных кораблей.

И еще одно государство наращивает свой военно-морской потенциал. Это — Израиль. В представлении многих Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) является сильной, но сухопутной. На самом деле это не совсем так.

Израилю необходим соответствующий флот, чтобы защитить свой берег и порты. В Средиземном и Красном морях, а также свой шельф и экономическую зону, в которой добываются углеводороды. Исходя из этого, понадобилось разработать программу оснащения ВМС Израиля корветами.

Во время последнего конфликта с ХАМАС практически незамеченной прошла новость, что израильский флот получил второй корвет по проекту Sa’ar 6 из четырех запланированных.

Основой послужил проект немецкого корвета К130 Braunschweig. Корпуса изготовит компания ThyssenKrupp Marine Systems. Вооружение и радиоэлектронное оборудование изготовят израильские фирмы.

Еще одной важной особенностью корветов Sa’ar 6 станет их оснащение системой противовоздушной обороны «Iron Dom» (Железный купол). Это новаторское событие, означающее своего рода военно-морскую революцию.

Геополитическая ситуация диктует изменение вариантов военно-морского строительства. Налицо смещение в сторону получения ВМС ряда стран авианосцев разного типа для решения задач на относительном удалении от берегов, а также для поддержки авиацией десантных и дальнейших сухопутных операций своих войск.

Второе направление — изменение состава москитного флота в сторону большего удельного веса корветов. Ракетные катера способны выполнять задачи прикрытия береговой линии на небольшом удалении. Практика последних лет показывает, что этого недостаточно. Только сочетание корветов и береговых комплексов обороны позволяет решить задачи недопущения высадки противника на побережье.

Блок НАТО собирается держать в Черном море постоянную группу из своих кораблей. Для этого есть необходимая операционная и логистическая база в Болгарии, Румынии, Украине и Грузии.

Россия захватом Крыма собиралась превратить его в непотопляемый авианосец, но просчиталась. Ее агрессивность привела к тому, что соседи стали наращивать свой военно-морской потенциал, а возможности Москвы постоянно уменьшаются.

В целом в политике возрастает роль военно-морских сил, так как противоречия государств все больше концентрируются, во-первых, на защите свободного судоходства особенно в наиболее важных регионах и морских артериях. Во-вторых, в ограничении претензий, в частности, России на владение Северным морским путем.

Без сильной военно-морской составляющей с Москвой не договориться. Она понимает только такой язык.